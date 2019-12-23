Лишь 13% россиян заметили улучшение уровня жизни за 2019 год

Более 40% россиян считают, что уровень жизни в стране за последний год снизился. 46% увидели ухудшение в работе больниц и поликлиник, а 24% — что стала хуже, чем в 2018 году, работать полиция, говорят результаты исследования «Левада-центра».

Уровень жизни основной части населения России ухудшился по мнению 43% жителей России, улучшился — по мнению 13%. Зато в целом удачным для себя годом 2019 считают 61% и лишь 29% — неудачным. Тем не менее очень хорошим уходящий год назвал лишь 1% респондентов, 3% — очень плохим, а 66% — средним.

Отвечая на вопрос о том, каким был 2019 год для них и их семьи в сравнении с 2018 годом, 35% выбрали вариант «труднее», а 51% — затруднился ответить. 37% также ответили, что год был труднее предыдущего и для всей России.

42% опрошенных также заявили о снижении возможности хорошо зарабатывать, 30% — о том, что простым людям стало труднее влиять на государство, 32% — увидели трудности со свободой высказывать мнение, 49% сказали, что ухудшилась окружающая среда, а 42% — что усугубились отношения со странами запада и НАТО.