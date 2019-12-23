«Мемориал» обновил списки политзаключенных

Правозащитный центр «Мемориал» опубликовал списки российских политзаключенных, встречающих Новый год в неволе.

«Сегодня в этих заведомо неполных списках, которые являются лишь достоверной минимальной оценкой масштабов политических репрессий, связанных с лишением свободы, 314 фамилий. Из них 250 человек лишены свободы из-за реализации права на свободу вероисповедания или религиозной принадлежности, а 64 — по политическим мотивам. Два месяца назад, когда мы публиковали предыдущие списки, в них были включены имена 305 человек. Реальное число политзаключенных и других лиц, лишенных свободы по политическим мотивам, в сегодняшней России несомненно существенно больше охваченного нашими списками», — говорится в сообщении правозащитников.

За последние два месяца в списки были включены жертвы преследования по делу признанной террористической и запрещенной в России организации «Сеть»: Максим Иванкин, Михаил Кульков, Василий Куксов, Дмитрий Пчелинцев, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов, Илья Шакурский и Игорь Шишкин. Пополнили список и имена фигурантов «московского дела» Андрея Баршая, Егора Лесных, Максима Мартинцова и Владислава Синицы. Жертвой продолжающейся с 2014 года антиукраинской кампании стал обвиняемый в контрабанде Александр Марченко. Было заменено на реальный срок условное наказание, назначенное известному оппозиционному активисту Марку Гальперину еще в 2018 году по обвинению в призывах к экстремистской деятельности.

Список лишенных свободы в связи с мирной реализацией права на свободу вероисповедания вновь пополнился приговоренными к длительным срокам по обвинениям в причастности к «Хизб ут-Тахрир», объявленной террористической и запрещенной организации. Это девять осужденных в Москве — Хамид Игамбердыев, Зафар Нодиров, Фарход Нодиров, Отабек Исомадинов, Сардорбек Сиддиков, Азиз Хидирбаев, Алиджон Одинаев, Собирджон Бурхониддини, Мураджон Сатторов. И двое обвиняемых из Татарстана — Нияз Зияттинов и Артур Валов.