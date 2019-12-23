Протестующие в Париже заблокировали метро

Выступающие против пенсионной реформы члены профсоюзов помешали пассажирам пользоваться одной из немногих работающих в последние недели автоматических линий метро. Это привело к столкновениям с полицией, пишет Associated Press.

В 19-й день забастовки профсоюзов против запланированной президентом Эммануэлем Макроном пенсионной реформы бастующие решили окончательно оставить пассажиров без метро. Протестующие железнодорожники вышли на улицы вокруг исторического железнодорожного вокзала Гар-де-Лион. Активисты прыгали, пели и размахивали флагами профсоюзов и красными дымовыми шашками. Их целью была одна из двух линий парижского метро, которая продолжала функционировать во время забастовки, потому что была автоматизированной и не нуждалась в машинистах. Городскому управлению транспорта пришлось закрыть линию из-за протеста. Когда протестующие вышли на улицу, их окружили полицейские.

Сейчас правительство Франции ведет переговоры с профсоюзами о пенсионной реформе. Но профсоюзы считают ее угрожающей идее всеобщего благосостояния.