В Федеральной таможенной службе проходят обыски

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в структурах центрального аппарата ФТС и ее региональных подразделениях. СМИ сообщают, что по уголовному делу о мошенничестве подозреваемыми проходят четыре сотрудника ведомства.

О том, что сегодня в ФТС проходят обыски сообщает ТАСС. «Наравне с обысками ведутся допросы и опросы должностных лиц таможенных органов», — отмечает источник агентства.

Обыски проходят в рамках уголовного дела о мошенничестве, по которому подозреваемыми проходят начальник управления таможенного дознания Александр Кизлык, его заместитель, а также заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен, сообщает телеканал РЕН ТВ.