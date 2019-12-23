Фигурант дела об угрозах судье выйдет из СИЗО

Для Алексея Вересова, которого ранее в рамках дела об угрозах судье Алексею Криворучко обвиняли в публичных призывах к экстремизму, изменили статью обвинения и меру пресечения. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Максима Пашкова.

«Алексей Вересов сегодня до полуночи будет освобожден из СИЗО, — отмечает адвокат. — Его действия квалифицированы следствием как угроза судье (ст. 296 УК), и было принято решение об изменении меры пресечения на подписку о невыезде. Дело об экстремизме прекращено. Следствие мотивировало это тем, что умысла на экстремистские высказывания он не имел».

Напомним, что 13 ноября Алексей Вересов был арестован из-за комментария во «ВКонтакте», где он под фотографией судьи Тверского суда Москвы Алексея Криворучко, приговорившего актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии, написал «Сожгите его».

По делу об угрозах судье также проходят Евгений Ерзунов, Сергей Половец и Михаил Квасов.