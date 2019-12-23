«Новая газета» рассказала о долгах митрополита Илариона из-за аферы с испанской недвижимостью

За элитный пентхаус в Испании «министр иностранных дел» РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) должен порядка €440 тыс. банку из-за того, что его квартира была частью мошеннической сделки. При этом сам он накопил долг в €20 тыс. за коммунальные услуги, сообщает в своем расследовании «Новая газета».

30 сентября 2011 года председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион стал обладателем недвижимости в Испании в жилищном кооперативе Mare Nostrum II. Там ему принадлежит один из самых дорогих пентхаусов (с террасами, бассейном и площадкой для барбекю). Его общая площадь — более 235 кв. м, а цена (по состоянию на 2011 г.) — €950 тыс. В этом же доме квартирами владеют певица Тамара Гвердцители, режиссер и телеведущий Юлий Гусман, продюсер Тимур Вайнштейн, бывший премьер Азербайджана Новруз Мамедов.

По словам соседей — квартиру митрополиту подарили, а его долг за коммунальные услуги на август составлял €20 тыс.

Отмечается, что самого митрополита в испанском пентхаусе видели один раз, зато там бывает его мать, а также человек, похожий на 33-летнего иеромонаха Иоанна (Копейкина), сделавшего при попечительстве Илариона стремительную карьеру и связанного со схемой по выведению АНО «Центр Познание», издающего официальные учебники для духовных школ РПЦ, из структуры ОЦАД в структуру Благотворительного фонда «Познание», единственным учредителем которого числится митрополит Иларион.

Подарить квартиру Илариону мог испанский бизнесмен российского происхождения Михаил Боцко, застройщик комплекса. Он же возвел рядом с Mare Nostrum II первый в Испании отдельно стоящий храм, который хоть и в частной собственности, но канонически подчиняется РПЦ. Храм в 2007 году лично освятил будущий патриарх (тогда еще митрополит) Кирилл.

Михаил Боцко для работы с недвижимостью регистрировал компанию VeraBosco, названную в честь его матери. На Веру Боцко оформлено несколько квартир в Mare Nostrum II, при попытке поехать в Испанию в 2016 году она была задержана в аэропорту Домодедово. Она получила из федерального бюджета почти 13 млн рублей на поставку мебели для Южного федерального университета, но поставила более дешевые изделия. В 2017 году Ленинский суд Ростова-на-Дону признал ее виновной в мошенничестве, однако освободил от наказания из-за преклонного возраста (76 лет). При этом в суде выяснилось, что пожилая женщина возглавляет еще 19 фирм, которые также могли использоваться в схемах по отмыванию денег.

Михаил Боцко продал в Mare Nostrum II основную часть квартир с обременением в виде ипотеки, которую взял на стадии строительства, но кредит он так и не погасил. По словам жителей дома, обычно бизнесмен оформлял сделки по доверенности, пользуясь незнанием покупателями испанского языка и доверчивостью к соотечественнику, построившему православную церковь. Афера вскрылась, только когда некоторые из жильцов попытались продать свои квартиры.

Некоторые жители дома, в том числе Юлий Гусман, уже начали судебный процесс против Боцко. Оказалось, что застройщик уже является фигурантом 79 уголовных дел в Испании. Он даже пытался купить футбольный клуб «Валенсия», предоставив подложную справку из Сбербанка о том, что его компания имеет на счетах более 12 млрд рублей. Но СМИ разоблачили эту схему.

В тоже время испанский банк, в котором Боцко оформлял ипотеку, продал долги ДойчеБанку, который планирует судиться с добросовестными покупателями и арестовывать их недвижимость в счет погашения долга. Среди долгов и ипотечная задолженность митрополита Илариона, которая за 8 лет достигла €440 тыс.

На строительство храма Михаилу Боцко деньги дал другой бизнесмен — Николай Горелов, но назад он их не получил. Горелову даже удалось через испанский суд наложить арест на все квартиры жилого комплекса, однако в 2011 году он согласился вывести из-под ареста квартиру, которой сейчас владеет Иларион. Позже адвокаты Боцко добились снятия ареста и с остальных квартир, но долг Горелову Боцко так и не вернул. После этого на Боцко были наложены ограничения в праве на выезд из РФ, однако, как утверждают его партнеры, он все же пересекает границу по второму паспорту.