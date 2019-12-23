В Татарстане уволилась чиновница после учений по разгону митингов со школьниками

Начальник отдела образования Тукаевского района Татарстана уволилась после того, как в одной из школ полицейские отрабатывали навыки разгона митингов с привлечением учащихся. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки республики.

В ведомстве утверждают, что в плане работы такие учения отсутствовали, при этом сформирована комиссия для проведения служебного расследования, а в школе проводится проверка.

По информации Минобрнауки Татарстана, 20 декабря на территории Новотроицкой средней школы по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения, при этом в качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся 9-го класса.

Прокуратура Татарстана проводит проверку законности действий должностных лиц отдела полиции и школы.