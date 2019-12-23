CNN: Трамп пытался заморозить помощь Украине сразу после звонка Зеленскому

Первая попытка заморозить финансовую помощь США для Украины произошла через 1,5 часа после скандального звонка Дональда Трампа Владимиру Зеленскому. О новых уликах в деле об импичменте сообщает CNN.

25 июля, примерно через 90 минут после телефонного разговора Трампа и Зеленского (который впоследствии станет причиной импичмента Трампа), представитель бюджетного управления Белого дома требовал от Пентагона заморозить финансирование в рамках военной помощи Украине.

«На основании полученного мной от руководства и в свете плана администрации по пересмотру помощи Украине, включая инициативу содействия безопасности в Украине, просьба воздержаться от любых дополнительных обязательств Министерства финансов США в отношении этих средств в ожидании указаний», — писал в Пентагон чиновник Белого дома, ответственный за надзор за деньгами национальной безопасности, политический назначенец Трампа Майк Даффи.

Также в письме рекомендуется держать эту информацию в секрете, «учитывая деликатный характер запроса».

Официальное уведомление из Белого дома было направлено позже в тот же день, однако письмо Даффи, по мнению CNN, явный признак того, что задержка помощи была связана со звонком Трампа. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер вновь призвал Даффи стать свидетелем на процессе по импичменту в Сенате, заявив, что электронное письмо демонстрирует, что ему есть что сказать.

При этом бюджетное управление отклонило обвинения, заявляя, что о заморозке денег для Украины было известно еще в середине июля. «Безрассудно связывать удержание средств с телефонным звонком. Как было установлено и публично сообщено, задержка была объявлена на межведомственном совещании 18 июля. Приведение строки из одного электронного письма и игнорирование контекста вводит в заблуждение», — отметил представитель ведомства.

Ранее суд рассмотрел запрос, связанный с законом о свободе информации, и приказал бюджетному управлению и Пентагону передать документы организации Center for Public Integrity, которая их обнародовала. Несмотря на множество купюр, документы проливают некоторый свет на разговоры между двумя правительственными организациями, выполнявшими поручения президента, несмотря на риск нарушения закона. Также в пятницу вечером правительственная группа по прозрачности American Oversight получила пять страниц сильно отредактированных электронных писем о помощи Украине, включая некоторые присланные министром обороны США Марком Эспером. Еще больше документов должны быть обнародованы в январе, в рамках решений по другим искам.