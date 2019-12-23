Алексей Захаров: Государство может быть преступным, и наш долг об этом помнить

Сталин был исчадием ада. Социопатом, из всех человеческих эмоций ведавшим лишь страх, не знавшим ни дружбы, ни любви и ни во что не ценившим человеческую жизнь. При этом он обладал памятью, работоспособностью и проницательностью — всеми качествами, необходимыми, чтобы держать свое окружение и страну в страхе и повиновении. Именно он уничтожил русское крестьянство, которое ненавидел, целясь по тем, кто пользовался наибольшим уважением — наиболее успешным земледельцам, священникам. Несколько миллионов, погибших в ходе коллективизации, в ссылках, лагерях, почти миллион расстрелянных — это все он. Голод, сгубивший еще миллионы в Казахстане, России и Украине — тоже он. Погубленный цвет нации — ученые, военные, духовенство, интеллигенция — все он. Страх, въевшийся под кожу десяткам миллионов — тише, ты что говоришь — это он. Бессмысленные жертвы, результат того, что человеческая жизнь имела нулевой приоритет в системе принятия решений, которую он возглавлял, а страх и подозрительность были возведены в абсолют.

Современный культ Сталина мерзок тем, что вынуждает его последователей (быть может, движимых поисками справедливости) все это оправдывать. Если вождь непогрешим, как Папа Римский, то все эти преступления должны были иметь смысл, который необходимо отыскать. Как следствие, напрашивается вывод, что государство, если проявляет достаточную жестокость, всегда право, и к нему неприменимы обычные нормы морали. Это глубоко безнравственная и ошибочная идея. Государство может быть преступным, и наш долг об этом помнить.

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