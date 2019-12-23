Григорий Юдин: Катастрофа демократов

После победы Трампа в 2016 году некоторые высказывали мнение, что это будет полезной встряской для Демократической партии и заставит её сделать выводы и измениться, чтобы стать ближе к запросам граждан. Сейчас уже ясно, что эти надежды не сбылись. Эти три года верхушка партии употребила на то, чтобы окопаться и загородиться от внешнего мира. Она так и не смогла принять реальность законной победы Трампа и решила отрицать её до конца.

Трамп сидит в Белом доме уже почти три четверти срока, а исходная травма его победы продолжает переживаться и пережёвываться — в разговорах о русских троллях, в докладе спецпрокурора Мюллера, в жалобах на несправедливую избирательную систему. Простой факт, что Трампа выбрали американские избиратели, у которых на то были причины, так и не прорвал оборону демократов. Они всё делали и делают правильно, победу у них отняли коварные внешние силы.

Смехотворный «импичмент», который не поддержал ни один республиканец, который поэтому выглядит партийной местью и не имеет ни одного шанса в Сенате, усугубляет катастрофу демократов. После этого Нэнси Пелоси скорбно заявила, что это «грустный день для Америки», приняв праведный вид человека, который с глубоким сожалением наказывает провинившуюся Америку и просто вынужден воздать ей справедливую кару.

На дебатах демократов единственным вменяемым человеком внезапно оказался Эндрю Янг, предложивший соскочить уже наконец куда-нибудь с темы импичмента, потому что «если вы сегодня включите телевизор, то решите, что Трамп стал президентом из-за России, расизма, фейсбука, Хиллари Клинтон и взломанной почты, всё это вперемешку».

А трое демократических кандидатов в президенты будут вынуждены проголосовать за этот импичмент в Сенате, чтобы порадовать истеричную либеральную публику с Восточного и Западного побережья — хотя это явно против их интересов и оттолкнёт от них тех самых избирателей из колеблющихся штатов, которые вчера голосовали за Трампа, а сегодня могли бы проголосовать за демократов. Они будут тратить время на эту безнадёжную затею в Сенате в самый важный месяц предвыборной кампании, чтобы руководство партии с придыханием и ссылками на Мэдисона сообщало, что оно «защищает Конституцию». И в результате против Трампа выставят старину Джо Байдена, который для него наиболее удобный клиент.

У демократов есть шансы на победу — но только потому, что Республиканская партия может оказаться ещё хуже.

Источник