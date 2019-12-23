YouTube и видеосервису «Яндекса» грозит блокировка по иску книгоиздателей

Мосгорсуд удовлетворил заявление издательства «Эксмо» о принятии предварительных обеспечительных мер в отношении произведения «Задача трех тел» Лю Цысиня — нелегальные аудиоверсии этой книги были размещены на YouTube и на «Яндекс.Видео». Как пишут «Ведомости», теперь YouTube и «Яндекс» обязаны удалить нелегальные копии книги или попасть под блокировку в России. Аудиоверсия книги до сих пор доступна на YouTube и на «Яндекс.Видео».

Прежде издатели называли YouTube и «Яндекс.Видео» одними из главных источников нелегальных аудиокниг в рунете. В качестве видео пираты часто используют статичное изображение обложки книги, на которое накладывают начитанный текст.

«Мы готовы обращаться в суд и по других книгам. Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube в России», — говорит Максим Рябыко, гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), которая представляет интересы «Эксмо».

АЗАПИ представляет интересы 15 крупнейших издательств России, и судебные процессы по искам «Эксмо» открывают возможности для защиты своего контента другими издательствами, добавил он.