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15 млрд рублей потратят на разработку самолета SuperJet New «с максимальным импортозамещением»

23.12.2019

Минпромторг намерен выделить дополнительно почти 15 млрд рублей на разработку самолета SuperJet New, в котором максимальное количество деталей будет производиться в России.

Как сообщает РБК, министерство готово заплатить 14,867 млрд руб. за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по программе SSJ в модификации с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Работы должны быть выполнены до 15 декабря 2021 года. Разработка обновленного самолета — часть госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы».

Единственным разработчиком и производителем суперджетов являются «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). Планируется, что самолет SSJ New будет создан к 2024 году.

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