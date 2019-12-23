15 млрд рублей потратят на разработку самолета SuperJet New «с максимальным импортозамещением»

Как сообщает РБК, министерство готово заплатить 14,867 млрд руб. за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по программе SSJ в модификации с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Работы должны быть выполнены до 15 декабря 2021 года. Разработка обновленного самолета — часть госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы».
Единственным разработчиком и производителем суперджетов являются «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). Планируется, что самолет SSJ New будет создан к 2024 году.