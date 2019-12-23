Казахстан, Белоруссия и Киргизия раскритиковали закон о предустановке российского софта

Представители стран, входящих в ЕАЭС, на совещании департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии выступили против поправок, обязывающих предустанавливать на мобильные устройства, компьютеры и смарт-телевизоры российский софт. Об этом сообщают «Ведомости».

По мнению представителей Киргизии, Белоруссии и Казахстана, поправки, вступающие в силу 1 июля, противоречат договору о союзе, генеральному соглашению ВТО по торговле услугами и Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» и могут ограничить оборот технически сложных товаров из других стран ЕАЭС в России; поправки могут препятствовать функционированию внутреннего рынка союза.

В пресс-службе ЕЭК подтвердили, что комиссия обобщает мнения участников союза и анализирует риски для оборота этой категории товаров в России — в связи с поправками, после чего вынесет заключение: создает ли новая норма закона препятствия торговле.