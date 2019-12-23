СМИ: Пять российских наемников погибли в Мозамбике

Пятеро бойцов ЧВК «Вагнер» погибли, попав в засаду в Мозамбике. Как пишет портал Sofrep со ссылкой на южноафриканские СМИ, четверо россиян были обезглавлены, а пятый скончался в больнице. В бою также погибли 20 солдат вооруженных сил Мозамбика. Это произошло 27 октября.

Как пишет портал, в последние два года повстанцы усилили свои атаки на район Кабо-Дельгадо, поэтому правительство Мозамбика обратилось за помощью к ЧВК «Вагнер» для защиты запасов природного газа. За два месяца до президентских выборов глава Мозамбика Филипе Ньюси встретился в России с Владимиром Путиным и подписал ряд соглашений в области энергетики и безопасности.

Sofrep отмечает, что власти Мозамбика могли нанять и африканские фирмы для защиты своих интересов, но российские бойцы дешевле — за их работу платят от $1800 до $4700 в месяц, тогда как за услуги местных от $15 000 до $25 000.

Всего, по неподтвержденным данным, ЧВК потеряла семь человек, но все эти сведения держатся в секрете, а семьям бойцов платят за молчание.