На пять лет продлен транзит газа через Украину

Россия и Украина договорились о продолжении транзита российского газа через Украину. Как пишут «Ведомости», одним из основных условий сделки стало подписание безотзывного соглашения об урегулировании всех взаимных судебных претензий. «Газпром» по решению Стокгольмского арбитража выплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд. А «Нафтогаз» отзовет все остальные иски к «Газпрому» на сумму более $12 млрд. Кроме того, должны быть аннулированы претензии к «Газпрому» со стороны Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд. При выполнении этих условий до 29 декабря обе стороны договорились подписать новый транзитный контракт сроком на пять лет. Кроме того, стороны договорились о возможности продлить контракт на 2025–2034 годы.

Размер компенсации, о котором договорились «Газпром» и «Нафтогаз», в протоколе не раскрывается.

Также стороны договорились о возможности возобновления прямых поставок российского газа на Украину. Цена будет рассчитываться на базе спотовых цен на немецком хабе NCG, следует из протокола. Но предметное обсуждение контракта будет возможно только после полного выполнения договоренностей об урегулировании судебных претензий и подготовки транзитного соглашения.