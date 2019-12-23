Компания Allseas отвела строившие «Северный поток-2» суда

Швейцарская компания Allseas, трубоукладчик газопровода «Северный поток-2», вывела все свои суда из зоны строительства в Балтийском море, передает РБК
сообщение Bloomberg. В укладке газопровода принимали участие три суда Allseas, включая Pioneering Spirit — крупнейшее в мире судно для монтажа и перевозки морских платформ, а также укладки подводных трубопроводов. 21 декабря многолетний подрядчик «Газпрома» объявил, что приостанавливает работы на «Северном потоке-2» из-за угрозы американских санкций.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном
бюджете страны на 2020 финансовый год, который включает в себя введение
ограничений против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2» и
«Турецкого потока». Ограничения предполагают полную блокировку всех
американских активов подпавших под санкции компаний, запрет на операции с ней и
запрет на въезд представителей компаний в США.