СК сообщил о втором погибшем после стрельбы у ФСБ

В Следственном комитете подтвердили, что напавшим на здание ФСБ в Москве является Евгений Манюров, и сообщили о гибели второго сотрудника правоохранительных органов.

«В ходе расследования установлена личность нападавшего, это 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. Установлено, что вечером 19 декабря 2019 года у здания ФСБ России на улице Большая Лубянка он открыл стрельбу в сотрудников правоохранительных органов. В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался. Еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. Действия нападавшего пресечены в результате спецоперации», — говорится в официальном сообщении СК.

Ранее имя стрелка и обстоятельства его жизни выяснили СМИ.