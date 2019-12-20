Александр Морозов: Страна в руках сумасшедшего

Внутри этих границ — «все наше», поскольку украинцы, белорусы и русские — «один народ». Причем первые два живут на «западных исконно-русских территориях». И что важно: он отказался не только от Беловежских соглашений, но и от предыдущего «установления государства», от ленинской «федерации». Безусловно, политически — это полный аналог «фольксдойч» в отношении единства немецкого народа в политической философии нацизма. Нет никакого другого аналога. За тем, что говорит Путин, стоит самая жуткая версия «славянского единства». Это не «славянская федерация», не «культурное пространство славян», а это постимперский секулярный извод «третьего славянского рейха». И это — не метафора. Из выступления Путина ясно, что это прямая политическая доктрина.

(*Страна в руках сумасшедшего).

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