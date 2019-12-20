Леонид Гозман: Красные дни календаря

Когда Нюрнбергский трибунал постановил, что преступления нацистов не имеют срока давности, он, фактически, сказал, что их деяния столь ужасны, что никак не могут быть смягчены или, тем более, оправданы ссылками на время, сложное положение страны, добрые намерения лидеров режима или их достижениями в строительстве дорог и сокращении безработицы.

Мы живем в сумасшедшем доме. 23 февраля отмечается День защитника Отечества, а 19 декабря — День СМЕРШ, то есть, тех, кто во время войны арестовал каждого тридцатого бойца и командира Красной Армии (миллион из тридцати миллионов защитников Отечества, прошедших тогда через Вооруженные Силы), а более ста пятидесяти тысяч расстрелял. И ордена получал по итогам расстрелов.

У нас отмечается День учителя, День работника сельского хозяйства, День строителя, и так далее. Но и День чекиста — тех самых людей, которые расстреливали, ссылали, пытали и учителей, и работников сельского хозяйства, и всех остальных.

Преступления чекистов и их разнообразных подразделений и реинкарнаций не менее ужасны, чем преступления нацистов. И не убеждайте, что быть убитым под красной звездой было много приятнее, чем под черной свастикой. Их преступления тоже не имеют срока давности.

Пока не станут в нашей стране слова чекист, ЧК, НКВД столь же отвратительными, как СС и гестапо, не будет у нас толку.

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