«Газпром» готов выплатить Украине $3 млрд по решению суда

Частью соглашения по газу с Украиной может стать выплата «Газпромом» $3 млрд, присужденных «Нафтогазу Украины» по решению Стокгольмского арбитража. Об этом журналистам сообщил источник в российской делегации, передает «КоммерсантЪ». В свою очередь, Киев в рамках будущего договора готов отказаться от нового иска к российской компании на $12 млрд.

Накануне стороны в течение девяти часов обсуждали заключение соглашения о транзите через Украину и другие газовые темы. По итогам встречи стороны достигли «принципиальных договоренностей», но никаких конкретных документов подписано не было. 20 декабря переговоры продолжатся в Минске.

Стокгольмский арбитраж в феврале 2018 года обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд по итогам рассмотрения споров компаний по условиям поставки российского газа на Украину и его транзите через территорию страны. «Газпром» отказался выплачивать эту сумму и обжаловал решение.