Фигурант «московского дела» Никита Чирцов пропал из СИЗО

Адвокат Александр Борков, представляющий фигуранта московского дела Никиту Чирцова, сообщил об исчезновении своего подопечного из изолятора. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Где находится Никита Чирцов, неизвестно, так как в СИЗО «Бутырка» адвокату сказали, что арестант выбыл из их учреждения, но не уточнили, куда.

6 декабря Тверской районный суд приговорил Чирцова к году колонии по обвинению в применении насилия к представителю власти, так как тот 27 июля на несогласованной акции толкнул в грудь полицейского. Но срок подачи апелляции еще не истек, поэтому отправлять фигуранта «московского дела» на этап у ФСИН оснований нет.