Любовь Соболь требует от СК расследовать провокации в ее отношении во время предвыборной кампании

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь подала в Следственный комитет заявление с требованием провести проверку провокации в отношении нее во время кампании по выборам в Мосгордуму.

«Подала заявление в СК на Пригожина и «борца за независимость Донбасса» Мангушева о возбуждении уголовного дела по ст. 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав» по доказательствам «Новой газеты», — написала она в Twitter.

Ранее «Новая» выпустила расследование, в котором утверждала, что СМИ, входящие в медиагруппу «Патриот» бизнесмена Евгения Пригожина, а также политтехнолог Игорь Мангушев фальсифицировали ряд обвинений в отношении Соболь в период кампании по выборам в Мосгордуму.