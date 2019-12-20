Корреспондента «Коммерсанта» задержали возле здания ФСБ

UPD: Романа Дорофеева отпустили из ОВД.

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Корреспондента «Коммерсанта» Романа Дорофеева задержали во время съемки на Лубянке. Он в прямом эфире рассказывал, что происходит на следующий день после стрельбы возле здания ФСБ. Как сообщает издание, после задержания его доставили в ОВД «Мещанский».

К Дорофееву до задержания подошел мужчина в джинсах и черной куртке и сказал: «Убери эту камеру, сейчас тебе в жопу засуну! Понял меня, ***? *** отсюда ***, чтоб я тебя больше не видел! Или тебе официальные документы нужны, ***? Все, *** отсюда, чтоб я тебя не видел, ***». А через несколько минут журналиста задержали, несмотря на то что он предъявил удостоверение, ,и отвели в комендатуру ФСБ на Кузнецком мосту.

В приемной ФСБ изданию подтвердили, что их корреспондент задержан «для выяснения обстоятельств». Офицер приемной отказался представиться. А через два часа Дорофеев написал коллегам SMS: «Меня везут в ОВД Мещанский».

Рому Дорофеева задержали у здания ФСБ. Сегодня. Вот как это было. Как я понял теперь там дышать нельзя. pic.twitter.com/uDPOUh1JA2 — Vasily Polonsky (@begehunter) December 20, 2019

19 декабря на улице Большая Лубянка у здания ФСБ произошла перестрелка, в результате один сотрудник ФСБ был убит, пять человек ранены, в том числе один гражданский . Нападавший был застрелен. По информации СМИ, им был житель Подольска Евгений Манюров, который долгое время работал в охранных предприятиях, но уволился несколько месяцев назад.