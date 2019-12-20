В Гонконге полиция конфисковала $10 млн пожертвований для протестующих

Полиция Гонконга конфисковала $10 млн из крупного фонда, предназначенного для помощи протестующим, и арестовала четырех его членов, обвинив их в отмывании денег. Об этом сообщает The Guardian.

В центре полицейского расследования оказалась некоммерческая онлайн-платформа Spark Alliance, созданная в 2016 году. Она собирает пожертвования для оказания поддержки политическим критикам городских властей Пекина. Это одна из двух платформ краудсорсинга, которые собрали миллионы долларов для оказания юридической и другой помощи людям, арестованным во время акций протеста в Гонконге.

Spark Alliance назвал обвинения полиции «клеветой». Полиция утверждает, что некоторые пожертвования были использованы владельцами фонда для других инвестиций.