В администрации Трампа выступили против введения для России «санкций из ада»

Накануне голосования в одном из комитетов Сената США за новые жесткие санкции для России туда поступило 22-страничное письмо из Госдепа, в котором утверждается, что администрация президента США Дональда Трампа «решительно выступает против» новых мер. Об этом пишет The Daily Beast.

Новые ограничения, по мнению администрации, нанесут ущерб европейским союзникам Америки, что может привести к разрушению трансатлантической поддержки нынешних санкций США в отношении России. Также в документе сказано, что законопроект «рискует нанести ущерб мировым энергетическим, сырьевым, финансовым и другим рынкам», а также скажется на американских банках, работающих в России, и может нанести вред американским управляющим активами.

18 декабря комитет Сената США по международным отношениям одобрил так называемые «санкции из ада» — законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), который содержит жесткие дополнительные меры против России.