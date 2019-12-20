В России впервые осужден владелец пиратских онлайн-кинотеатров

19 декабря был вынесен приговор обвиняемому по статье «Нарушение авторских и смежных прав» владельцу онлайн-кинотеатров, который незаконно получал доход с показа новых и популярных фильмов, а также сериалов. «Пират» получил два года условно, сообщает Group-IB.

Компания по защите авторских прав Group-IB обнаружила эту сеть пиратских онлайн-кинотеатров в 2018 году. Картотека фильмов и сериалов насчитывала более 10 тыс. наименований, а контент поступал от одного из крупнейших пиратских CDN-сервисов Moonwalk (прекратил работу в октябре 2019 года). Рекламодателями пиратских сайтов являлись онлайн-казино, которые также через CDN-провайдеров поставляли готовый контент с уже вшитым в видеоряд рекламным блоком.

Group-IB предупреждала владельца пиратской сети о нарушении авторских прав и требовала прекратить нелегальное использование чужой интеллектуальной собственности, но ответной реакции не было. При технической блокировке своих «зеркал» он создавал новые.

В ходе расследования, инициированного правообладателем, Group-IB удалось выявить личность преступника, который не имел реальных аккаунтов в социальных сетях и регистраций на форумах. Весной 2019 года владелец пиратской сети был задержан в Подмосковье, «пират» дал признательные показания и согласился сотрудничать со следствием. Однако на суде он свою вину не признал. Тем не менее суд впервые вынес по такому делу приговор. Владелец сети получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.