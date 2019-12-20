Во Франции двух полицейских осудили за насилие против демонстрантов

Во Франции за чрезмерное применение силы во время разгона акций «желтых жилетов» суд приговорил двух полицейских к условным срокам лишения свободы. Один из них дал пощечину демонстранту на митинге 1 мая, другой бросил булыжник в сторону участников акций протеста. Первый получил четыре месяца лишения свободы условно, второй — два месяца условно. Прокурор тоже требовал условного наказания, но в обоих случаях на месяц дольше, передает DW.

Полицейский, бросивший камень, был опознан благодаря видеозаписям, распространенным в социальных сетях. При этом на записях не видно, получил ли кто-либо травму из-за действия полицейского. Суд пришел к выводу, что осужденный действовал не «в целях самообороны», а хотел «физически и психологически шокировать» демонстрантов, чтобы те прекратили нападать на полицию. Полицейский, ударивший демонстранта по лицу, дополнительно оштрафован на €1 тыс.

Полиция проводит внутреннее расследование еще около двух десятков случаев чрезмерного применения силы против демонстрантов.