Дмитрий Гудков: Режим перешел к тупой злобе

Кто не помнит — девушка летела транзитом в Израиль через Москву, в ее багаже нашли 9,6 грамма гашиша и осудили на 7,5 года. Транзитный чемодан назвали контрабандой, испортили отношения с Израилем, сломали жизнь человеку — и ради чего?

То есть режим от худо-бедно осмысленного вредительства перешёл к тупой злобе. Кто под руку попадется, того и жрет: своих, чужих, любых.

К тому, что свои идут по цене мусора, все уже привыкли. Упал самолёт в Чёрное море, нет ансамбля Александрова и доктора Лизы – и не надо. Подождать, пока все забудут, засекретить — и в архив.

Готов спорить, что и с сегодняшним нападением на Лубянку будет так же — никак.

Родина всегда бросит тебя, сынок (с). Если это, конечно, не Израиль. И вот этот новый шаг вниз будет аукаться долго, очень долго.

Путин сегодня якобы впервые услышал имя Константина Котова. Имя Наамы Иссахар ему тоже придется услышать «впервые» и ещё не раз.

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