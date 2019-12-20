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В Перми появился обвиняемый в деле о чучеле с «лицом» Путина

20.12.2019

Фигурант уголовного дела об установке в центре Перми чучела с «лицом» президента России, член Либертарианской партии Александр Котов стал обвиняемым после получения результатов психолого-лингвистической экспертизы. Об этом сообщает «МБХ медиа».

«Из подозреваемого я стал обвиняемым. Позавчера пришли результаты психолого-лингвистической экспертизы, которая нашла в моих действиях признаки неуважения к обществу и мотивы политической ненависти, а действия участников назвала согласованными. По сути, эксперты вместо следствия дали юридическую характеристику, это больше напоминает обвинительное заключение», — говорит Котов.

Фигурантами по этому делу также проходят пермский активист Александр Шабарчин и активист регионального штаба Навального Данила Васильев. Изменился ли их статус, Котов не знает, но предполагает, что это так, поскольку речь идет именно о «действиях, совершенных группой лиц».

Чучело с «лицом» Путина в центре Перми неизвестные установили вечером 11 ноября 2018 года. Манекен с фотографией Путина висел на фонарном столбе, к нему была прикреплена надпись: «Военный преступник Пыня В. В.». Тогда полиция задержала снимавших на телефон данный объект Котова и его 17-летнего знакомого, которые, по их словам, просто шли мимо и увидели чучело.

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