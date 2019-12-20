Михаил Ходорковский: фактчекинг по следам пресс-конференции Путина

Если послушать пресс-конференцию Путина, то даже несмотря на отобранных лояльных журналистов и согласованные вопросы, складывается ощущение, что везде полная задница: перебои с жизненно важными лекарствами, оборонка погрязла в долгах, инфраструктура не строится — за 20 лет в 146-миллионной стране введено всего три новых аэропорта и лишь одна магистраль. И только в сельском хозяйстве «рывок». Причем, что характерно, «благодаря контрсанкциям».

Хорошо, давайте разберемся, рывок это или уже «прорыв».

• Ежегодный убыток российских домохозяйств от контрсанкций — ₽445 млрд ($7,1 млрд). За пять лет — $35,5 млрд.

• Сельскохозяйственный экспорт в 2014 году, когда были приняты контрсанкции — $18,9 млрд.

• Экспорт в 2019-м, после введения новых мощностей, которыми так гордится Путин — $24 млрд.

• То есть, получив чистый убыток в $35,5 млрд, мы добились роста на $5,1 млрд

• И напоследок, чтобы вы оценили масштаб гордости человека, который уже 20 лет управляет одной седьмой частью суши: сельскохозяйственный экспорт Нидерландов, страны площадью в половину Ростовской области — $99 млрд.

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