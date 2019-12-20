«Ъ»: После стрельбы на Лубянке в ФСБ могут произойти кадровые перестановки

Последствием нападения на сотрудников ФСБ у здания ведомства на Большой Лубянке в Москве могут стать кадровые перестановки. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на высокопоставленный источник.

Перестановки и оргвыводы последуют и из-за участившихся скандалов вокруг ФСБ. Ее сотрудники попали под следствие по обвинениям в коррупции, бандитизме и даже организации преступных сообществ.

Ранее Следственный комитет возбудил по факту стрельбы на улице Большая Лубянка уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Один сотрудник ФСБ был убит, пять человек ранены, в том числе один гражданский. Нападавший был застрелен. По данным Baza, это житель Подольска Евгений Манюров. Он долгое время работал в охранных предприятиях, но уволился несколько месяцев назад.