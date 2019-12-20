Россия и Украина достигли принципиального соглашения по газу

Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Евросоюз с 1 января 2020 года, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Министр энергетики России Александр Новак уточнил, что стороны подготовили детальный проект протокола к будущему соглашению по газу, но его еще предстоит согласовать, передает «Интерфакс».

Министр энергетики Украины Алексей Оржель также заявил, что стороны выработали протокол, который приблизит подписание контракта. Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце года.

Российско-украинские переговоры по газу в Берлине 19 декабря продлились почти восемь часов, они продолжатся в пятницу в Минске.