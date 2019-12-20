Из-за грязного воздуха Россия теряет порядка $400 млрд в год

Только в 2015 году из-за загрязнения воздуха Россия потеряла $447,6 млрд. Результаты исследования Организации экономического сотрудничества и развития, которая впервые оценила влияние экологии на экономику, приводят «Ведомости».

Мировой экономике загрязнение воздуха стоило 0,3% ВВП в 2015 году, а расходы на социальную поддержку из-за него – еще в 6% глобального ВВП. В исследовании ОЭСР отмечается, что рост концентрации в воздухе мелкодисперсных взвешенных частиц РМ2.5, которые образуются в результате горения топлива, приводит к снижению ВВП на душу населения. Например, в Европе концентрация частиц в воздухе уменьшалось на 0,2 мкг на 1 куб. м в год, что дало рост регионального ВВП на 1% и за 15 лет сформировало до 15% роста ВВП.

Россия по данным ОЭСР — лидер по ущербу от загрязнения воздуха по доле ВВП. Потери составили за 2015 год $447,6 млрд, или 12,5% ВВП. В абсолютном выражении лидирует Китай с $1,6 трлн потерь (8,4% ВВП).

По данным Greenpeace, из-за загрязнения воздуха в России каждый год преждевременно умирает от 80 000 до 140 000 человек.

Экономисты Международного валютного фонда изучили влияние глобального потепления на экономику. Если температура отклоняется от своей исторической нормы на 0,01 °C ежегодно, то долгосрочный рост доходов будет ниже на 0,05 п. п. в год. А постоянное повышение средней глобальной температуры на 0,04 °C в год приведет к сокращению мирового ВВП на душу населения к 2100 г. более чем на 7%, говорится в исследовании. На большой пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин говорил, что темпы роста температуры в России выше, чем в среднем по миру.