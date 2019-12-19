Суд назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы назначил третью финансовую экспертизу по делу «Седьмой студии». Как сообщает «КоммерсантЪ», ходатайство прокуратура пояснила новыми данными из компьютера бухгалтера Ларисы Войкиной.

В деле «Седьмой студии» было две экспертизы. Первая проведена на стадии следствия, она установила ущерб по делу в 133 млн руб. Вторая сделана по требованию суда, когда дело слушалось в первый раз. Экспертиза установила, что «Седьмая студия» потратила на «Платформу» денег больше, чем выделило государство.

После второй экспертизы дело «Седьмой студии» было возвращено на доследование. Но прокуратура успешно оспорила это решение, и дело ввернули на новое рассмотрение.