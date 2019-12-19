Close

Суд назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии»

19.12.2019

Мещанский суд Москвы назначил третью финансовую экспертизу по делу «Седьмой студии». Как сообщает «КоммерсантЪ», ходатайство прокуратура пояснила новыми данными из компьютера бухгалтера Ларисы Войкиной.

В деле «Седьмой студии» было две экспертизы. Первая проведена на стадии следствия, она установила ущерб по делу в 133 млн руб. Вторая сделана по требованию суда, когда дело слушалось в первый раз. Экспертиза установила, что «Седьмая студия» потратила на «Платформу» денег больше, чем выделило государство.

После второй экспертизы дело «Седьмой студии» было возвращено на доследование. Но прокуратура успешно оспорила это решение, и дело ввернули на новое рассмотрение.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.