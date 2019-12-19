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СК возбудил дело о стрельбе у здания ФСБ

19.12.2019

UPD: Два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения при стрельбе в центре Москвы, сообщили в Минздраве РФ, передает ТАСС.

Следственный комитет по факту стрельбы на улице Большая Лубянка возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Сегодня вечером стало известно о стрельбе около здания ФСБ. Источники СМИ сообщали о пострадавших и погибших, но официально пока это не подтвердилось. ФСБ сообщала о ликвидации одного из нападавших.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о нападении. Сам он  находится в Большом Кремлевском дворце на концерте в честь дня работников органов госбезопасности, который отмечают 20 декабря.

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