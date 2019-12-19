В Москве стреляли у здания ФСБ

UPD: «Неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка, есть пострадавшие. Нападавший нейтрализован, его личность устанавливается», — сообщает Центр общественных связей ФСБ.

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В Москве была слышна стрельба рядом с главным зданием Федеральной службы безопасности на Лубянке. Очевидцы сообщают о стрельбе из автоматического оружия. Корреспондент «Медиазоны» с места событий передает, что силовики готовятся к штурму — судя по всему, нападавший находится в одном из зданий.

Территория оцеплена. Сообщается о раненых и даже погибших. Официальных подтверждений об этом нет.