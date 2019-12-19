Алексей Макаркин о пресс-конференции Путина

1. Заявлением о возможности изъятия из Конституции слова «подряд» применительно к президентским срокам полномочий Путин демонстрирует, что не заинтересован в продлении своих полномочий на манер Лукашенко.

2. Этим же заявлением дается понять, что «цена вопроса» при определении преемника будет снижаться. Будущий президент в случае принятия такой поправки не сможет вернуться после двух сроков, оставив страну на переходный период на местоблюстителя. Соответственно, значимость президентского поста в новой конструкции власти может уменьшиться (хотя, разумеется, никакой парламентской республики не будет). Актуален не белорусский, а казахстанский опыт.

3. Вопрос о белорусском варианте как решении «проблемы-2024» не прояснен, но и ответ Путина, и предшествующие события делают его крайне сомнительным. Заявление, что решение по строительству союзного государства на 90% не выполнено – признание существующей реальности. И заявление о том, что у России есть желание дальнейшей интеграции, можно рассматривать как намек на то, что у Беларуси такого желания нет.

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