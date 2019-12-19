Путин не стал признавать своих дочерей

В рамках пресс-конференции президент России Владимир Путин ушел от ответа на вопрос о своих предполагаемых детях.

Корреспондент Би-би-си Фарида Рустамова спросила Путина о его предполагаемых дочерях: «Четыре года назад, когда мои коллеги спрашивали вас о родстве с Катериной Тихоновой, вы сказали, что ваши дети — цитата — «не занимаются бизнесом, и не занимаются политикой, и вообще никуда не лезут». С тех пор ситуация как минимум изменилась. Компания «Иннопрактика», директором которой является Катерина Тихонова и учредителем которой является государственное бюджетное учреждение — МГУ, по итогам 2018 года получила выручку в полмиллиарда рублей, выполняя заказы государственных компаний и корпораций. Компания «Номеко», доля в которой есть у вашей старшей дочери Марии Воронцовой, на деньги компании «Согаз» собирается строить одну из крупнейших клиник в России сейчас в Ленинградской области. Этим двум женщинам в бизнесе помогают ваши старые друзья, чиновники госкомпаний. Мы видим, что этих двух женщин все чаще стали показывать по телевизору, все уже знают их имена и их внешность. Это уже такой «секрет Полишинеля». Когда вы уже признаете, что они ваши дети? И когда они станут публичными и открытыми для общества, как дети других мировых лидеров?»

Президент так и не признал, что Тихонова и Воронцова — его дочери, просто не стал отвечать на этот вопрос.

«Вы упомянули одну женщину, вторую. Вы же не все рассказали, наверное. Упомянули их личные доли там или объем бизнеса. Просто обозначили факт — этого недостаточно. Вы там поковыряйтесь поподробнее, и вы поймете, какой у них на самом деле бизнес и есть ли он как таковой. И кому там что принадлежит», — заявил Путин.

Он также рассказал про «Иннопрактику», отметив, что это инициатива ректора МГУ, связанная с желанием вуза «сочетать возможности нашей науки и образования с реальными потребностями наших производителей».

«Мы очень часто закупаем за границей то, что можем произвести сами. «Иннопрактика», по сути, вся ее деятельность посвящена этому. Там очень много талантливых людей, но надо, чтобы их инновации были известны нашему бизнесу. И дай им бог успеха, чтобы они добились там результатов», — сказал он.