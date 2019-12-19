Шотландия запросила разрешение на референдум о независимости

Глава правительства Шотландии Никола Стерджен официально запросила у правительства Великобритании разрешение на проведение нового референдума о независимости. Первый, прошедший в 2014 году, выступающие за отделение шотландцы проиграли.

Свое право на новый референдум правительство шотландской автономии аргументирует решением Великобритании выйти из ЕС и результатами последних голосований в Шотландии, передает Би-би-си.

«Большинство жителей Шотландии ясно заявило, что хочет иного будущего, чем то, которого хочет большинство в остальной Британии. Мы должны получить право на то, чтобы рассмотреть альтернативу в виде независимости», — заявила Никола Стерджен.

Она направила премьер-министру Борису Джонсону предложение провести референдум уже во второй половине 2020 года. При этом глава правительства Шотландии считает, что Лондон ответит отказом.

Ранее Борис Джонсон неоднократно заявлял, что согласие на референдум 2014 года было дано с условием, что вопрос больше не будет подниматься.