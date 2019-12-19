Минкомсвязи протестирует «суверенный рунет» 23 декабря

Минкомсвязи объявило дату проведения по всей России учений, предусмотренных законом о «суверенном интернете». 23 декабря они пройдут на выделенных сегментах, стендах и полигонах, а обычные пользователи учения не должны заметить, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства Евгения Новикова.

По словам Новикова, Минкомсвязи хочет проверить целостность и устойчивость функционирования и безопасности интернета, «интернета вещей» и различных сегментов сетей связи к негативным внешним воздействиям.

Изначально тестирование планировалось провести 19 декабря. В тестировании должны принять участие Минкомсвязи, МВД, Минобороны, Минэнерго, Федеральная служба безопасности, Росгвардия, «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и «Лаборатория Касперского».

Закон о «суверенном рунете» вступил в силу 1 ноября. Ранее было утверждено положение, по которому учения должны проводиться не реже раза в год.