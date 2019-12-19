Аббас Галлямов: Хороший урок российским оппозиционерам от американских демократов

Вчера нижняя палата Конгресса проголосовала за импичмент Трампа. Ни один республиканец, однако, этот шаг не поддержал. Чтобы быть по- настоящему убедительным, такая неординарная штука как досрочная отставка действующего главы государства не должна носить узкого однопартийного характера. Ее должна поддержать широкая общественная коалиция — в американском случае представители обеих партий. Демократы поторопились и выступили с недостаточно убедительными обвинениями, поэтому коалиции у них не получилось.

Теперь очевидно, что в Сенате импичмент провалится, там ведь большинство у республиканцев. Более того, неудавшаяся атака на долгое время обезопасит Трампа, не могут ведь конгрессмены инициировать импичмент каждый месяц. Ценный боезапас истрачен впустую. Колеблющиеся избиратели убедились, что обвинения в адрес президента беспочвенны, это обычная политическая борьба.

Прививка сделана. Заставить людей поверить в то, что Трамп в чем-то виноват, демократам теперь станет чуть сложнее.

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