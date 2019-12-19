Борис Вишневский: Сам он не уйдет

В запрете занимать президентский пост более двух сроков подряд можно убрать слово «подряд».

Это заявил Владимир Путин на сегодняшней пресс-конференции. И это значит — закрыть для него возможность быть президентом после 2024 года. Даже с перерывом.

Сама по себе идея, безусловно, правильная.

Но я бы не очень радовался.

Во-первых, это лишь гипотетическая возможность.

А во-вторых, кто-то верит, что после 2024 года Путин решится потерять власть? Со всеми вытекающими последствиями?

Даже если убрать слово «подряд», остается немало давно обсуждаемых вариантов, которые, как считает его окружение, позволят ему сохранить власть.

Парламентское правление, усиление Госсовета, объединение с Белоруссией…

Допускаю любой из этих вариантов.

Не верю только в один: что Путин добровольно уйдет от реальной власти.

Только если общество заставит его это сделать.

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