По делу Baring Vostok задержан экс-директор по инвестициям банка «Восточный»

Бывшего управляющего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова задержали в рамках расследования дела Baring Vostok. Как сообщает «Интерфакс», 20 декабря следствие планирует подать в суд ходатайство об определении меры пресечения.

Напомним,что по делу Baring Vostok проходит несколько фигурантов, в том числе основатель фонда американец Майкл Калви. Они подозреваются в мошенничестве на 2,5 млрд руб. в банке «Восточный», который раньше находился под контролем фонда Baring Vostok.