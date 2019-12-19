Сенаторы: Twitter Трампа — главная проблема суда по импичменту

«Меньше твитить и больше улыбаться», — советуют республиканцы президенту США Дональду Трампу перед грядущим судебным рассмотрением обвинений по импичменту в Сенате. «Зудящие пальцы президента», печатающие в Twitter, это то, что они не смогут контролировать, пишет Politico.

Республиканцы, которых в Сенате большинство, надеются, что Трамп при рассмотрении его дела будет вести себя нехарактерно и молчать.

«Это торжественное и серьезное мероприятие, и я думаю, что нам не нужно отвлекаться», — заявил сенатор Джон Корнин, добавивший, что Трампу нужно воздержаться от Twitter.

«Президенту лучше всего будет, если его адвокаты будут говорить за него, а он не будет делать никаких комментариев. Однако я сомневаюсь, что он прислушается к моему совету», — говорит сенатор Сьюзен Коллинз.

Во время рассмотрения обвинений в Палате представителей Трамп не скрывал своих эмоций. Он критиковал и обвиняющих его демократов, и свидетелей, выступавших перед конгрессменами. Если он продолжит так вести себя во время судебного разбирательства по делу об импичменте в Сенате, это может сорвать стратегию Республиканской партии и вызвать раздражение у тех, кто еще не определился, оправдать президента или нет.

18 декабря Палата представителей официально объявила Дональду Трампу импичмент.