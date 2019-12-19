Путин допустил изменения в Конституции относительно президентского срока

Допущение, что из Конституции можно убрать слово «подряд» в статье о президентских сроках, сокращая таким образом время пребывания на посту до двух раз, Владимир Путин озвучил в рамках большой пресс-конференции.

Отвечая на вопрос об изменениях в Конституции, президент России Владимир Путин сказал: «Я понимаю логику тех, кто предлагает эти вещи. Связано это как раз с расширением прав парламента, с некоторым изменением прерогатив и президента, и правительства, но это все можно делать после хорошей подготовки и глубокой дискуссии в обществе, но очень аккуратно. Что касается прежних изменений, они были, насколько мне известно, связаны с количеством сроков. Что можно было бы сделать — отменить оговорку «подряд», — заявил президент.

Напомним, что Путин сам воспользовался этой оговоркой, находясь на посту два президентских срока и вернувшись на эту должность после Дмитрия Медведева.

Путин заметил, что оговорка смущает некоторых российских политологов и общественных деятелей и ее «можно было бы отменить».

Отметим, что многие эксперты считают, что в Кремле уже ведется работа по поиску вариантов продления президентства Путина после 2024 года.