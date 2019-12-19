Путин: в отношении уволенных по делу Голунова силовиков возбуждены уголовные дела

Следственный комитет расследует уголовные дела в отношении ранее уволенных из-за задержания журналиста Ивана Голунова силовиков. Об этом на большой пресс-конференции сказал президент России Владимир Путин.

«Действительно принято решение засекретить его дело, потому что возникают вопросы о раскрытии организации оперативно-разыскной деятельности. Но это не значит, что никто не будет наказан. Информирую: от работы отстранены пять человек, все они уволены из органов и против всех них возбуждены уголовные дела», — сказал Путин.

Адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин говорит, что ему ничего не известно о возбуждении этих дел. «Путину виднее», — цитируют адвоката в Telegram «Открытие медиа».

Ивана Голунова полицейские задержали 6 июня. Они заявили, что нашли наркотики и обвинили представителя СМИ в покушении на сбыт наркотических веществ. Голунов сказал, что наркотики ему подбросили, свое преследование он связал с профессиональной деятельностью. 11 июня его освободили, обвинения сняли. В действиях полицейских позже нашли нарушения. Иван Голунов считает, что следствие не особо активно ищет виновных и пытался оспорить их бездействие в суде.