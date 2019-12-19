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Путин считает импичмент Трампа продолжением внутриполитической борьбы

19.12.2019

На большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что импичмент президента США Дональда Трампа является продолжением внутриполитической борьбы в этой стране и «его правление не подходит к концу».

Также Путин отметил, что Россия заинтересована в улучшении отношений с США и «будет к этому вести дело вне зависимости от того, кто находится там у власти».

Напомним, что Дональд Трамп стал третьим президентом США, которому официально объявили импичмент. Его обвинили в злоупотреблении властью и попытке помешать расследованию Конгресса.

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