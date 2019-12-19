«Ростелекому» придется закупить российские планшеты для переписи населения

Правительство обяжет отменить результаты тендера, по которому «Ростелеком» закупает китайские планшеты для проведения Всероссийской переписи населения. Компании придется купить гаджеты российского производства, которые обойдутся на 2,3 млрд рублей дороже, сообщает «Интерфакс». Решение было принято на совещании у министра финансов Антона Силуанова в начале декабря, сообщает источник издания.

«Ростелекому» необходимо приобрести 360 000 планшетов и оснастить их принадлежащей компании операционной системой «Аврора». Был проведен конкурс на 5,76 млрд рублей, который выиграли две компании. Они могут поставить китайские планшеты. После конкурса российские производители планшетов пожаловались правительству, и там согласились, что столь важный госпроект нужно проводить с использованием отечественной техники. Но стоимость российских планшетов будет примерно на 2,3 млрд рублей дороже. Сейчас профильные министерства обсуждают вопрос о предоставлении этих денег.