The Economist выбрал Узбекистан «Страной года»

Британский журнал The Economist отметил положительные изменения в Новой Зеландии, Северной Македонии и Судане, а Узбекистан назвал «Страной года» за государственные реформы.

Издание отмечает, что Узбекистан еще три года назад был старомодной постсоветской диктатурой и закрытым обществом с исключительной жестокостью и некомпетентностью. После смерти в 2016 году Ислама Каримова его сменил премьер-министр Шавкат Мирзиеев. Сначала мало что менялось, но после отставки главы службы безопасности в 2018 году Мирзиеев начал реформы. Был в значительной степени отменен принудительный труд, а самый печально известный тюремный лагерь был закрыт. Бюрократам запрещено запугивать бизнес, открыто больше пограничных переходов для воссоединения семей и открыт въезд для иностранных журналистов и инвесторов. Несмотря на то, что некоторые критики режима остаются за решеткой, политики и обычные узбеки уже не страшатся высказывать свое мнение, что раньше было немыслимо.

Журнал также отмечает Новую Зеландию, где после резни, устроенной в мечети белым националистом, премьер-министр страны Хасинда Ардерн надела платок и заявила, что нападение на мусульман — это нападение на всех новозеландцев. А ее правительство запретило полуавтоматическое оружие и выкупило тысячи его единиц у жителей.

Отмечается и Северная Македония, которая сменила название, чтобы содействовать миру со своим соседом. До этого Греции не нравилось, что старое название Македония подразумевает притязания на греческий регион с тем же названием. Эта проблема мешала македонцам вступить в НАТО и начать переговоры о вступлении в Европейский Союз. После того как название было изменено, отношения с Грецией стали намного теплее.

The Economist отмечает за снижение «деспотичности» Судан, где массовые протесты привели к изгнанию тирана Омара аль-Башира, режим которого «убил и поработил так много чернокожих африканцев, что треть страны откололась, чтобы сформировать Южный Судан в 2011 году». Новое правительство обещает провести выборы через три года, ведет переговоры о мире в Дарфуре и ослабило дресс-код для женщин. Однако риск возвращения старых порядков все еще высок.

Главной негативной тенденцией британский журнал назвал воинственный национализм. Так, редакция издания отмечает, что названная в 2015-м «Страной года» Мьянма сейчас обвиняется в Международном суде в Гааге в этнической чистке мусульманского меньшинства. «Индия лишает мусульман гражданства, Китай запирает мусульман в лагерях, Америка наносит сокрушительный удар по глобальным институтам», — говорят авторы премии. Поэтому выбраны были страны, которые идут другим путем.