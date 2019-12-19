«Ъ»: В деле ЧВК «Е.Н.О.Т.» замешан спецназовец ГРУ

Члены общественной организации «Единые народные общинные товарищества» рассказали следствию, что самые ответственные задания во время их преступной деятельности выполняли спецназовцы ГРУ. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

СК продолжает расследование деятельности преступной организации ЧВК РОО «Е.Н.О.Т.», участники которой, прикрываясь ширмой пропаганды патриотизма, совершали преступления различной степени тяжести (вымогательство, кражи, разбои). Сообщалось, что за организованной группой, возможно, стояли сотрудники столичного управления ФСБ.

Участники ЧВК в показаниях рассказали об устройстве организации, пишет «Ъ». Они называют своим руководителем Романа Теленкевича, который принимал все ключевые решения, давал другим задания и приказы, а за неисполнение — жестоко наказывал, в том числе и физически. Главным идеологом являлся Евгений Морозов, который также вел учет всех финансов и отдельно «материальных поступлений» в организацию, а затем распределял деньги между ее участниками. Василий Минчик хранил и приумножал «средства взлома» и отвечал за сохранность средств защиты в виде касок и бронежилетов. Максим Комоляткин занимался тренингами с молодежью, а человек по прозвищу «Киса» и Алексей Минчуков по прозвищу «Такса» занимались поиском административных связей и финансирования. «Компьютерщики» с прозвищами «Вольный» и «Добби» вели соцсети и сайт.

Также участники организации упоминают в показаниях военнослужащего ГРУ Минобороны Дениса Карабана по прозвищу «Белка», который проводил с «енотами» тренировки по рукопашному бою и помогал ЧВК во время «гуманитарных командировк» в Донбасс. Отмечается, что он служил где-то в Нижнем Новгороде примерно до 2017 года.

Стрелковой подготовкой членов ЧВК занимался человек с прозвищем «Вещий Олег». Он также с удовольствием участвовал в силовых акциях (угрозах, нападениях и физическом воздействии), за которые платили.

Сейчас большинство «енотов» содержится под стражей. «КоммерсантЪ» отмечает, что адвокаты, обжалуя меры пресечения, никогда не указывали на связь Карабана с силовыми структурами, зато защитники Минчика говорили, что тот является военнослужащим, имеющим государственные и ведомственные награды за участие в гуманитарных операциях на территориях иностранных государств.